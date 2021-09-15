Андрей Травников: «Мобильными ФАПами оснастят все центральные районные больницы региона»

Первичное звено здравоохранения активно развивается в районах области. Фото: Правительство Новосибирской области

Первичное звено здравоохранения активно развивается в районах области. Губернатор Андрей Травников в ходе рабочей поездки 14 сентября ознакомился с работой отремонтированной в рамках нацпроекта «Здравоохранение» детской поликлиники при Каргатской ЦРБ, а во время рабочей поездки 15 сентября в село Убинское посетил отремонтированную в рамках национального проекта «Здравоохранение» детскую поликлинику при Убинской Центральной районной больнице.

В 2020 году в Каргатском районе проведен капитальный ремонт детского поликлинического отделения с выделением отдельной детской регистратуры, зоны комфортного ожидания с горячей и холодной водой, комнаты матери и ребенка. Стоимость работ — без малого 6 миллионов рублей. Каргатская поликлиника для взрослых пациентов еще только ждет обновления. Глава региона отметил, что сейчас основная задача — завершить разработку ПСД хирургического корпуса.

— Деньги были бы направлены на это уже в прошлом году, но из-за пандемии пришлось решать другие задачи. Сегодня эти бюджетные проблемы позади, и средства на завершение разработки ПСД будут заложены. Затем, как только будет пройдена экспертиза, можно будет планировать строительство, — пояснил Андрей Травников.

Совет ветеранов обратился к Губернатору с просьбой оснастить Каргатскую ЦРБ передвижным фельдшерско-акушерским пунктом, чтобы жители отдаленных от Каргата пунктов населения могли получить медпомощь.

Губернатор подтвердил, что в ближайшее время все ЦРБ Новосибирской области будут иметь мобильные ФАПы. Для Каргатской больницы ФАП будет по плану приобретен в 2022 году, а в этом году жителей отдаленных сел Каргатского района будет дополнительно обслуживать или мобильная бригада из Новосибирска, или передвижные ФАПы соседнего Чулымского района. Соответствующее поручение решить эту задачу Губернатор дал министерству здравоохранения области. Кроме того, на 2022 год в региональной программе строительства ФАПов стоит возведение такого объекта в селе Первотроицк Кубанского сельсовета, а всего в области ежегодно вводится в строй не менее 30 ФАПов.

В Убинском районе в 2020 году был выполнен капитальный ремонт детской поликлиники при Убинской ЦРБ на сумму 6,8 миллионов рублей.

— Сегодня приоритет номер один для Правительства Новосибирской области — здравоохранение. И на примере Убинского мы в очередной раз убедились, что первичное звено медицинских организаций активно развивается не только в Новосибирске, но и в районах области. В этом году мы также начали работу по программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая позволит жителям получать качественную помощь на всей территории региона. На 2022 год запланирован ремонт поликлиники для взрослых в Убинском. Будет продолжена программа строительства ФАПов и приобретения мобильных ФАПов, усовершенствования системы медицинского обслуживания населения районов. Программа санаторно-курортного оздоровления ветеранов будет возобновлена в полном объеме, как только это позволит сделать ситуация с пандемией COVID-19. Будем продолжать все программы строительства и приобретения служебного жилья для молодых специалистов и их семей, ищем возможность расширить перечень мер жилищной поддержки кадров. В свое время придем и к строительству бассейна, ПСД на объект находится на экспертизе, — пояснил Губернатор.

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