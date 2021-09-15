«Люди об этом просят, это необходимо»: за лето в Новосибирске установили 50 новых детских площадок

Дмитрий Асанцев и Виктор Игнатов. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Депутат Государственной Думы РФ Виктор Игнатов и председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев проверили готовность трех детских площадок, установленных в рамках партийного проекта «Единой России» «Территория детства».

Площадки установили на улице Гэсстроевской во дворах домов № 2/1 и 83, а также во дворе дома № 207 на улице Зорге.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

По словам Дмитрия Асанцева, за лето установили 50 детских площадок. За три года в городе появилось 110 детских и спортивных городков.

- Это один из многих примеров того, как позиция «Единой России» в Законодательном собрании Новосибирской области и Совете депутатов города Новосибирска позволяет отстаивать интересы новосибирцев, в частности молодых родителей и их детей. Мы благодарны, что на федеральном уровне нас понимают и поддерживают наши проекты. Это сотрудничество важно, так как позволяет реально решать проблемы людей. Приведу еще один пример. С 2019 года мы просили мэрию разработать программу по благоустройству дорог в частном секторе. К сожалению, этот вопрос до сих пор не решен. Мы вынуждены были обратиться к нашим коллегам в Заксобрание, а также к депутатам Госдумы, чтобы использовать их лоббистские возможности. В итоге мы получили 180 миллионов рублей на обустройство дорог и тротуаров в частном секторе. Люди об этом просят, это необходимо. Это пример того, как удается решать проблемы благодаря партийному рычагу, - отметил Дмитрий Асанцев.

По словам депутата, от жителей города они получили очередной наказ: помимо детских городков устанавливать воркаут-комплексы. Это необходимо, чтобы более старшие ребята тоже могли заниматься спортом.