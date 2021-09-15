«Дорожный контроль» нашел дефекты на 27 улицах Новосибирска после ремонта

Участники конференции не остались довольны результатами работы. Фото: пресс-служба Законодательного собрания НСО

В Новосибирске подвели итоги работы проекта «Дорожный контроль». Известно, комиссия раскритиковала ремонт на 27 участках улиц города. Общая сумма, выделенная на ремонт всех улиц, составила 278 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

— Строители уже отчитались по 72 из 85 объектов контролирующей группе. На 27 объектах выявлены замечания — по уплотнению, водонасыщению, качеству асфальтобетонной смеси. Работы на 4 участках до сих пор продолжаются, хотя должны были быть сданы по контракту в срок, 1 сентября, — отметил на пресс-конференции министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Как отметил министр, работа будет оплачена в том случае, когда все недочеты устранят. После этого будет организована повторная проверка. Также от заявил, что, если объект не сделают, платить за него не будут.

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