Новосибирские школьники перейдут на дистанционное обучение

Школьники будут учиться из дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске школьников переведут на онлайн обучение из-за предстоящих выборов, которые пройдут 17, 18 и 19 сентября в регионе. По данным СМИ, родители учеников нескольких школ уже получили уведомления о кратковременном уходе на «удаленку».

— В школах, где нельзя разделить потоки школьников и избирателей, а также накануне для установки оборудования для выборов, в отдельных школах муниципалитетами вводятся дни самоподготовки, в том числе, возможно, и в форме дистанционного обучения, — рассказал КП-Новосибирск министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук

Как пояснил чиновник, такое решение было принято прежде всего для соблюдения всех мер безопасности по отношению к детям. Напомним, в день выборов в некоторых образовательных учреждениях будут открыты избирательные участки.

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