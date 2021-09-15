Видео с новосибирцем, прокатившимся верхом на красных «Жигулях», появилось в соцсетях

Более минуты мужчина находился на крыше автомобиля. Фото: стоп-кадр с видео

В Новосибирске на площади Маркса водитель Жигули «ВАЗ-2105» прокатил на крыше своей машины мужчину. Кадры с необычной перевозкой пассажира появились в соцсети.

— Водитель седана, судя по кадрам, «ВАЗ-2105» не особо возражал такой транспортировке пассажира и проехал с ним по одной из оживленных городских улиц, — написал автор сообщения в группе «АСТ-54».

Подписчиков увиденное возмутило. Большинство из них усомнились в адекватности пассажира.

— А чего он слез-то, до дурки еще прилично ехать!

— Естественный отбор идет полным ходом, — написали комментаторы.

Тем временем, ситуацией заинтересовались в ГИБДД по Новосибирску.

— Проводится административное расследование по факту нарушения правил перевозки пассажиров, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Сибирякам за правонарушение по части 1 статьи 12.23 КоАП РФ грозит штраф в размере 500 рублей.

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