В Новосибирске будут судить мужчину, убившего свою жену. Фото: СК РФ по НСО.

В Новосибирске перед судом предстанет горожанин, убивший свою гражданскую жену. 45-летний сибиряк расправился с сожительницей в апреле 2021 года. Подробности о преступлении рассказали в СК РФ по Новосибирской области, 15 сентября.

— Труп горожанки обнаружили 29 апреля. На шее женщины были ссадины. Выяснилось, в роковой день сожители распивали спиртное и поссорились. В ходе ссоры мужчина злоумышленник повалил свою жертву на пол, чтобы та не сопротивлялась и задушил, — уточнили в ведомстве.

Как добавили в ГУ МВД по региону, злоумышленника задержали в течение суток.

В отношении него возбудили и расследовали уголовное дело по статье «Убийство». Вину в содеянном он признал. В ходе следствия его поместили под стражу.

По данным СК, дело сибиряка с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Там его в ближайшее время рассмотрят по существу.

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