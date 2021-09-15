Самолет «Кемерово-Сочи» вынужденно приземлился в Новосибирске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 15 сентября, в новосибирском аэропорту Толмачево приземлился самолет «Кемерово-Сочи». В Кузбассе самолет не смог совершить посадку из-за неблагоприятных метеоусловий. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе Толмачево.

— Самолет ушел на запасной в Новосибирск из-за тумана, который навис над Кемерово, — уточнили в пресс-службе аэропорта.

Известно, на борту воздушного судна находились 164 пассажира. Посадка прошла в штатном режиме.

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