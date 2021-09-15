Под Новосибирском в садоводстве сгорел дачный домик

Огонь полностью уничтожил строение. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Под Новосибирском огнеборцы потушили крупный пожар в садовом обществе «Союз-1». Инцидент произошел вечером во вторник, 14 сентября.

— К моменту прибытия МЧС садовый домик горел открытым пламенем. Была угроза дальнейшего распространения огня на ближайшие постройки. Тушению мешал сильный ветер, в итоге пожар ликвидировали в течении часа, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В пожаре полностью выгорел один дом. У еще одного строения огонь повредил оконное остекление и сайдинг на площади 6 квадратов.

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