Стало известно, сколько человек отравились грибами в Новосибирской области в 2021 году

По сравнению в прошлый годом, отправлений намного меньше. Фото: Архив «КП» Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Стало известно, что в 2021 году в Новосибирской области грибами отравился один человек. Об этом КП-Новосибирск рассказали в Минздраве.

— Новосибирец отравился ядовитым грибом — мухомором, — подтвердили КП-Новосибирск в ведомстве.

Известно, сибиряка госпитализировали в больницу №34 с отравлением.

К счастью, смертельных случаев отравления грибами за текущий год в регионе не зафиксировали.

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