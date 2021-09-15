Стало известно, сколько человек отравились грибами в Новосибирской области в 2021 году

По сравнению в прошлый годом, отправлений намного меньше. Фото: Архив «КП»
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Стало известно, что в 2021 году в Новосибирской области грибами отравился один человек. Об этом КП-Новосибирск рассказали в Минздраве.
— Новосибирец отравился ядовитым грибом — мухомором, — подтвердили КП-Новосибирск в ведомстве.
Известно, сибиряка госпитализировали в больницу №34 с отравлением.
К счастью, смертельных случаев отравления грибами за текущий год в регионе не зафиксировали.
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