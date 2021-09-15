Приставы сняли с поезда сибиряка, задолжавшего по алиментам миллион рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирской области 44-летний мужчина задолжал своему ребенку почти миллион рублей. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей». После чего горе-отец стал скрываться от следствия. Об этом рассказали в УФССП по региону.

— Должника объявили в розыск. Затем выяснилось, мужчина планирует уехать из области на поезде. Однако сделать ему это не удалось — его задержали судебные приставы совместно с сотрудниками полиции, — уточнили в ведомстве.

Известно, теперь алиментщику грозит до одного года лишения свободы.

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