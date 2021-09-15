В Госдуме хотят ровняться на ОАЭ для решения проблемы с мигрантами

Мигранты будут под контролем ответственной организации. Фото: Архив «КП» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Госдуме предложили брать пример с Арабских Эмиратов в решении проблем с мигрантами. Где власти страны берут контроль над гастарбайтерами со дня их появления на их территории. С такой инициативой выступил зампред комитета по делам национальностей Госдумы Шамсаил Саралиев, сообщает NEWS.ru.

— В стране не должно быть мигрантов-бездельников. Предлагаю каждую группу мигрантов, начиная от аэропорта и до какого-то строительного объекта сопровождать. А, когда они завершат свою работу в таком же сопровождении выпроводить из страны. Таким образом, они будут под постоянным присмотром ответственной организации. Такой принцип действия пользуется популярностью в тех же Арабских Эмиратах, в Кувейте, — рассказал порталу депутат.

К слову, такая инициатива возникла после того, как в селе Бужаниново под Сергиевом Посадом была убита и изнасилована пожилая женщина. В преступлении подозревают мигрантов.

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