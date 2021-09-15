Полицейские поймали наркоторговца, сбывавшего героин в Новосибирске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирские полицейские задержали сибиряка, который сбывал героин на территории области. Он продавал наркотики через закладки, используя Интернет. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону в среду, 15 сентября.

— 43-летний наркоторговец покупал оптовые партии героина, а затем фасовал их для сбыта. При задержании и личном досмотре у него нашли более 4 граммов наркотиков. А в его машине сотрудники полиции обнаружили 45 свертков с наркотиками. Масса их превысила 22 грамма. В квартире подозреваемого также нашли героин, масса его составила более 19 граммов. Общая масса изъятого наркотика составила 46 граммов, — уточнили в пресс-службе полиции.

В отношении продавца смерти возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Наркоторговца арестовали. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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