Парковки останутся напротив дома №16 и возле бизнес-центра в доме №13. Фото: Архив «КП» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске на Вокзальной магистрали оставят часть парковочных карманов. Ранее власти города сообщали, что их полностью уберут. Однако это возмутило горожан. После чего в мэрии пересмотрели решение. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе администрации города.

— Парковочный карман останется напротив здания № 13 по улице Вокзальная магистраль, а также будет параллельная парковка напротив здания № 16 по улице Вокзальная магистраль в соответствии с правилами, — сообщили КП-Новосибирск в мэрии Новосибирска.

Кроме того, на улицах Станционная и Хилокская, по словам представителя мэрии, парковочные места не уберут.

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