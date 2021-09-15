В Новосибирске у нелегальных уличных торговцев изъяли очки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске представители мэрии совместно с полицией провели рейд по пресечению нелегальной уличной торговли. Так, в ходе в проверки они изъяли очки для коррекции зрения, которые незаконно продавали на улице Бориса Богаткова. Об этом сообщили в пресс-центре администрации Новосибирска.

— Возле остановки «Молодежная» зафиксирована незаконная точка продажи очков для коррекции зрения. На прошлой неделе комиссия уже забирала аналогичные товары на этой же точке, — отметили в мэрии.

Власти отмечают, покупка таких товаров чревата негативными последствиями для здоровья. Очки, которые продают по низким ценам, могут ухудшить зрение.

Известно, в течение 2021 года в Новосибирске прошло 1050 рейдов. В ходе проверок составили 1783 административных протокола. Так, штраф нарушение составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей, за повторное придется заплатить больше — от 4 до 5 тысяч рублей.

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