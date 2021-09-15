В Новосибирске появится первый в России парк на реке и болоте

Парк будет построен над рекой Каменка. Фото: пресс-служба города Новосибирск

В Дзержинском районе Новосибирска в пойме реки Каменки построят парк на площади более 20 гектаров. На территории будет зона для прогулок, спортплощадка, велодорожки, детские зоны.Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть на выездном совещании во вторник, 14 сентября.

— На месте строящегося парка ранее была свалка и гаражи. Но по инициативе жителей появилась идея превратить неухоженную территорию в зону для отдыха и прогулок. Сейчас уже завершена разработка проектно-сметной документации, она направлена на экспертизу, — отметил мэр Новосибирска.

Цель этого проекта — раскрыть экологический потенциал реки Каменки. А еще подчеркнуть особенности сибирской природы местного ландшафта.

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