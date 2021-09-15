В Новосибирске торгуют алкоголем через окно квартиры на первом этаже

У окна «магазина» стоит даже звонок. Фото: стоп-кадр с видео «АСТ-54»

В Новосибирске на улице Столетова 20/2 горожане продают спиртное через окно. Информация об этом появилась в соцсетях накануне, 14 сентября.

— Полиция бездействует. Все все знают, но ничего сделать не могут. Обращались в приемную к депутату в нашем районе. Узнала, что есть еще одна такая квартира прям рядом на Объединения, где также торгуют спиртом. И они тоже никак повлиять не могут. Как быть нам неравнодушным зрителям? — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

По словам горожан, на окне у продавцов установлен звонок для удобства покупателей. Известно, что рядом с «торговой точкой» находится детская площадка и школа № 173.

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