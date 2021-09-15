Пробки в Новосибирске на утро 15 сентября 2021 года: затор на Сибиряков-Гвардейцев

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 15 сентября 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 15 сентября 2021 года: затор образовался на улице Сибиряков-Гвардейцев. Также сложно проехать по улицам Троллейная и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Титова, Римского-Корсакова и Покрышкина. Движение затруднено по улицам Ватутина, Новогодней и Блюхера. Сложно проехать по улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Пробки сковали улицу Студенческую, проспект Карла Маркса и площадь Лыщинского.

На правом берегу города как обычно сложно проехать по Большевистской в сторону Речного вокзала. В пробках стоят водители на улицах Восход, Никитина и Кирова.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 15 сентября, составил 6 баллов.

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