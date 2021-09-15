В Новосибирске определили подрядчика для ремонта Октябрьского моста. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске определили компанию, которая займется ремонтом Октябрьского моста. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Согласно опубликованным документам, победила фирма ООО «СтройСити». Известно, что участие в аукционе приняли 4 компании. В процессе торгов стоимость была незначительно снижена — до 43,39 миллионов рублей. Начальная цена составляла 43,6 миллионов рублей.

Напомним, подрядчик отремонтирует участки дороги площадью до 5 квадратов и толщиной 5 сантиметров при помощи литого асфальта. Также ему нужно будет уложить на мосту слои щебеночно-мастичной и асфальтобетонной смеси. В процессе работ также поднимут смотровые и дождеприемные колодцы до уровня нового покрытия. Все работы необходимо завершить до конца октября 2021.

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