Новосибирск занял второе место в рейтинге самых криминальных городов страны

Новосибирск занял второе место в рейтинге самых криминальных городов России. Фото: Влад КОМЯКОВ

Новосибирск занял второе место в рейтинге самых криминальных городов России. Рейтинг был составлен аналитиками сервиса Numbeo на основе данных опроса людей за первую половину 2021 года.

Лидером списка в этом году стал Екатеринбург: там уровень преступности достиг 47.79%. Новосибирск занял второе место с показателями в 46.95%. Тройку анти-лидеров замкнул Санкт-Петербург, чей криминальный индекс составил 39.08%. Столица же в этом рейтинге оказалась на четвертом месте с показателями в 38,42%.

Аналитики пояснили, что высоким уровень преступности в общемировом рейтинге будет считаться, если достигнет отметки между 60-80%. Выше 80% — очень высокий рейтинг. Результат между 40 и 60% оценивается как умеренный, между 20 и 30% оценивается как низкий, а менее 20% — очень низкий.

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