В Кировском районе Новосибирска загорелись два частных дома

В Кировском районе загорелись два частных дома. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске, вечером, 14 сентября, случился пожар. В Кировском районе загорелись два частных дома. Произошедшее сфотографировали очевидцы, позже снимки попали в сеть. На кадрах видно, что пламя очень сильное, а столб дыма поднялся высоко и стал виден жителям соседних улиц.

— В Затулинском микрорайоне огонь охватил два частных дома. На месте работают пожарные, не допускающие распространения пламени, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где были опубликованы фотографии.

В областном МЧС пожар пока никак не прокомментировали.

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