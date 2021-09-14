Жительницу Новосибирской области осудили за незаконную продажу алкоголя

Сибирячку взяли с поличным.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Продавщицу из магазина в Новосибирской области осудили за незаконную продажу алкоголя. Инцидент произошел в городе Купино.
— Она работала в местном магазине и зная, что нелегальная продажа алкоголя запрещена продавала его местным жителям. Ее поймали на том, что сибирячка продала две бутылки водки по 0,5. Была поймана с поличным, — говорится в приговоре на сайте Купинского районного суда.
На женщину завели уголовное дело по статье 171.4 УК РФ — «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции».
Суд приговорил ее к 6 месяцам исправительных работ.
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