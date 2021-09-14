Каменку откроют и благоустроят: на заброшенной территории делают ландшафтный парк

Сейчас так выглядит территория будущего парка. Фото: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске в 2022 году начнется масштабное благоустройство территории в пойме реки Каменки в Дзержинском районе. На площади более 20 гектаров появятся тихие зоны для прогулок, спортплощадки, велодорожки и детские уголки, а доступ к реке будет открыт. Детали проекта сегодня обсудили на выездном совещании мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

— Это очень интересный объект. Здесь никогда не было парка, рекреационной зоны. Был лес, который хаотично осваивался: гаражи, свалка. По инициативе жителей родилась идея превратить неухоженную, запущенную территорию в парковую зону. Сейчас мы делаем все, чтобы войти с этим объектом в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время завершена разработка проектно-сметной документации, она направлена на экспертизу. Получены положительные отзывы из федерального центра относительно данного проекта, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Как отметил архитектор проекта Алексей Карнаухов, элементов парковой культуры будет минимум. Там появится зона для мероприятий, спортивные и детские площадки, но акцент все же будет сделан на зеленую территорию.

Сейчас с территории будущего парка уже убрали 400 гаражей, еще около 150 демонтируют в ближайшее время. Вывезено было 800 тонн мусора. Специалистам предстоит также убрать оттуда старые и больные деревья: вместо них там посадят другие растения. На территории появятся луга, а территорию вдоль дорожек оформят цветами. В будущем экопарке установят несколько нестационарных объектов: павильон «Мельница», два туалета. Через реку в двух местах построят два мостика. На подтопляемой части парка появятся насыпные дорожки.

— Проект «Каменка» был признан уникальным. Он станет пилотным проектом для Минстроя РФ, потому что это первый в России парк, который будет построен на затопляемой территории, — пояснила заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

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