В центре Новосибирска столкнулись две иномарки: в больнице женщина

В Новосибирске, днем, 14 сентября, на Красном проспекте столкнулись две иномарки. Фото: Кадр из видео
В Новосибирске, днем, 14 сентября, на Красном проспекте столкнулись две иномарки. В аварии пострадала женщина-водитель. О произошедшем рассказали очевидцы в соцсетях.
— Возле дома №75 на Красном проспекте столкнулись cубкомпактвэн Nissan Cube и кроссовер Mazda, причем последний завершил свой путь, ударившись в столб на тротуаре, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
На месте ДТП работала бригада медиков. В аварии пострадала женщина-водитель «Ниссана», ее с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга» доставили в больницу.
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