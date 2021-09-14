Полицейского ударили по лицу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области мужчина ударил полицейского. Инцидент произошел в городе Купино. Сибиряк ехал пьяный за рулем, когда его поймали местные сотрудники ДПС и отвезли на экспертизу.

— Пока водитель ждал своей очереди, то стал оскорблять гаишника, а потом ударил его лбом в правую щеку, — говорится в приговоре на сайте Купиноского районного суда.

В итоге пьяного водителя отправили под суд. Уголовное дело возбудили по статье 318 часть 1 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти».

Купинский районный суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы колонии общего режима. Такой срок ему дали в совокупности с другим сроком, который сибиряк еще не отсидел.

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