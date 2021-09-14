В Новосибирске пожарные вытащили из горящей квартиры двух человек

В Новосибирске спасатели вытащили двух человек из горящей квартиры в многоэтажке в Советском районе. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирске спасатели вытащили двух человек из горящей квартиры в многоэтажке в Советском районе. Пожар случился около трех часов дня сегодня, 14 сентября, на улице Лесосечная.

— Когда пожарные прибыли на вызов, в подъезде на третьем этаже наблюдалось слабое задымление. В ходе проведения разведки звеном газодымозащитной службы было установлено, что в одной из квартир на площади 1,5 кв. метров горит электроплита. Пожар удалось ликвидировать в считанные минуты, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Из подъезда в дыму эвакуировались 14 человек, в том числе один ребенок. Еще двоих человек — взрослого и ребенка — с верхних этажей спустили спасатели. В результате случившегося никто не пострадал. Причину произошедшего установят позже дознаватели МЧС.

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