Новосибирская область направит еще 196 миллионов рублей на выплаты медикам

В Новосибирская область получит около 160 миллионов рублей на выплаты медикам. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирская область получит около 160 миллионов рублей на выплаты медикам. Об этом сообщили в областном правительстве.

— Дополнительно выделено 158,2 миллионов рублей на доплаты медработникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против коронавируса, а также оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам из «красной зоны. Итого на данное направление выделено 196,4 млн рублей, — отметил первый заместитель Председателя Госдумы Александр Жуков.

Напомним, сейчас в Новосибирской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. В регионе развернуто 95 пунктов вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках, 23 мобильных пункта в Новосибирске и 10 мобильных пунктов в области, организовано 97 мобильных прививочных бригад.

По последнему сообщению оперштаба, на утро 14 сентября в регионе выявлено 60 857 случаев ковида, 168 из них — за последние сутки. В числе заболевших 4 803 ребенка. С выздоровлением при этом было выписано уже 48 983 пациента, 102 из них — за последние сутки.

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