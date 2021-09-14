В Новосибирской области сократилась продолжительность жизни населения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области снизилась продолжительность жизни среди всех категорий населения. Это произошло впервые за последние 14 лет. Такая информация появилась на сайте Новосибирскстата.

— В 2019 году продолжительность жизни в Новосибирской области достигла максимального значения за весь рассматриваемый период, составив 72,3 года. Однако за 2020 год этот показатель снизился в среднем на 2 года у всех категорий населения, — уточнили статистики.

По данным Новосибирскстата, продолжительность жизни мужчин снизилась на 2,8 %, а женщин — — на 2,3%.Также известно, что в прошлом году, 2020, ожидаемый показатель жизни у сельчан был на 2,5 года меньше, чем у городских жителей — 68,3 и 70,8 лет. За прошедший год он также уменьшился — среди городского населения сократился на 2,1 года, а у жителей сельской местности снизился на 1,5 год.

Статистики добавили, продолжительность жизни населения сократилась по всей России. Так, по стране она снизилась до 71,5 года, а по СФО — до 69,6 лет.

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