В Новосибирской области стало больше мест обитания ядовитых змей

Змея предпочитает прятаться в различных камнях. Фото: Архив «КП» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области нашли еще три места обитания ядовитых змей. Их обнаружили ученые-герпетологи. Речь идет о щитомордниках, живущих вблизи рек. Информацию об этом опубликовала «Наука Сибири».

По информации ученых, такие змеи выбирают для жизни каменистую местность. Раньше щитомордников встречали в скалах Берди, а теперь пресмыкающихся можно найти в каменных осыпях у рек Каркан и Иня. А еще вблизи деревни Кайлына.

Ученые отмечают, открытие новых мест обитания щитомордников важно для медицины. К примеру, если в отделение токсикологии поступает человек после укуса гадюки, ему при тяжелом случае, вводят сыворотку «Антигадюка». А когда человека кусает щитомордник, такой препарат противопоказан. Он может спровоцировать анафилактический шок.

Также известно, сейчас яд щитомордника исследуют для использования его в медицинских целях. Он оснащен различными коагулянтами, которые позволят делать тест-системы, определяющие нарушение свертываемости крови.

Ученые добавили, в Новосибирской области впервые этот вид змей обнаружили в 2003 году. Тогда несколько особей нашли на скалах у реки Бердь.

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