В Новосибирске задержали пассажира поезда, проломившего череп 64-летнему попутчику. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске транспортные полицейские задержали пассажира поезда «Чита-Москва». Мужчина жестоко избил своего 64-летнего попутчика. Об этом рассказали в УТ МВД по СФО во вторник, 14 сентября.

— В дежурную часть доставили 42-летнего мужчину. Он уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Выяснилось, сибиряк возвращался после вахты домой, в Омскую область. В пути он поссорился с соседом по купе — 64-летним мужчиной. Они вышли в тамбур для выяснения отношений. Когда они остались вдвоем, агрессор первым несколько раз ударил пожилого мужчину, — рассказали в транспортной полиции.

Когда задержанный давал показания, заявил, что это пострадавший позвал его в тамбур. При этом он якобы ему угрожал. Он отметил, противник был больше его по комплекции, поэтому он и решил первым начать драку.

Жестокое избиение попало на видео. На кадрах, которые опубликовали в транспортной полиции, видно, как 42-летний задержанный несколько раз сильно ударил противника. Тот упал и не сопротивлялся. Затем, увидев, как его оппонент корчится на полу от боли, задержанный вышел из тамбура.

В результате конфликта 64-летний житель Пермского края получил серьезные травмы — перелом костей черепа, травмы головы и перелом ноги. Его госпитализировали в одну из больниц Новосибирска.

После проведения судмедэкспертизы будет принято решение о возбуждении в отношении сибиряка уголовного дела.

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