Стало известно, кто возглавил Аграрный комитет Заксобрания Новосибирской области

Его выбрали в качестве главы аграрного комитета сегодня. Фото: пресс-служба Законодательного собрания НСО.
Во вторник, 14 сентября, члены аграрного комитета Новосибирской области выбрали председателем комитета Дениса Субботина. До этого он был заместителем председателя комитета. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания по региону.
— Кандидат окончательно приступит к выполнению своих обязанностей после утверждения его на очередной сессии Законодательного Собрания Новосибирской области, — уточнили в Заксобрании.
До него комитет возглавлял Александр Терепа, который теперь является председателем комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.
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