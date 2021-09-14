Сибиряк, укравший у мужчины 150 тысяч рублей, пытался обжаловать приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске 30-летний горожанин пытался обжаловать приговор. Суд вынес решение по делу мужчины еще весной 2021 года. Сибиряка обвинили в грабеже с применением насилия по части 2 статьи 161 УК РФ.

— Суд установил, 5 декабря 2020 года потерпевший продал свой автомобиль. Часть денег от сделки ему перевели на карту, а еще часть, 150 тысяч рублей, он получил наличными. После продажи авто сибиряк с женой зашел в кафе на остановке общественного транспорта «Юбилейный». Там его приметил обвиняемый. Злоумышленник обратил внимание на жертву, когда тот оплачивал заказ наличными. Он дождался, когда потерпевший выйдет в туалет, и последовал за ним. Там он ударил его по голове, а когда тот упал, нанес ему еще несколько ударов по телу. После избиения грабитель забрал у мужчины портмоне с деньгами и скрылся, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Когда грабителя поймали, тот пытался оправдаться нуждой. Он заявил, что на его иждивении — маленький ребенок и еще двое ребятишек сожительницы. Да только вот похищенное сибиряк спустил на игровые автоматы, а не на детские нужды.

Суд учел все обстоятельства по делу и характеристику личности обвиняемого. Его приговорили к трем годам колонии особого режима. Такой приговор мужчину не устроил — он пытался его обжаловать.

Однако Новосибирский облсуд оставил приговор районного суда без изменений. Апелляционные жалобы подсудимого и его адвоката не удовлетворили.

Приговор уже вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.