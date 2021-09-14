Под Новосибирском будут судить главбуха муниципального предприятия, укравшую почти миллион рублей

Часть украденного она вернула. Фото: Архив «КП» Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Бердске будут судить экс-бухгалтера муниципального предприятия. За 4 года работы ей удалось украсть более 900 тысяч рублей. Так, она перечисляла деньги на счет человека, который не работал в МУП, но карта такого «сотрудника» была в ее распоряжении. Об этом сообщили в СК РФ по региону во вторник, 14 сентября.

— Кроме того, в течение 2020 года мошенница, злоупотребляя своими обязанностями, выписывала себе ежемесячные премии на сумму 115 000 рублей. Она подписывала у руководителя организации указанные приказы, на основании которых без оснований получала деньги, которыми распоряжалась по своему усмотрению, — уточнили в ведомстве.

Женщина вину свою признала и вернула часть похищенного на сумму 465 тысяч рублей. Против нее собрано достаточно доказательств. Уголовное дело передадут в суд для дальнейшего рассмотрения.

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