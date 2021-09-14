В Новосибирске 15 сентября изменится график работы метрополитена

График изменится из-за ремонтных работ. Фото: Архив «КП» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске график работы метро изменится в среду, 15 сентября. Это связано со строительством станции «Спортивная». Там будут укладывать бетон. Информация об изменении графика появилась на сайте новосибирского метрополитена.

— В среду станции «Студенческая» и «Площадь Маркса» будут работать до 22:00, — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой подземки.

Известно, что другие станции Ленинской линии от станции «Речной вокзал» до станции «Заельцовская» будут работать в установленном порядке: до 24:00. Перерыв между поездами при этом составит не больше 12,5 минут. К слову, движение электропоездов на Дзержинской линии останется без изменений.

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