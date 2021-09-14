Под Новосибирском мать 3 часа не могла вызвать врача больному 11-месячному ребенку

Больница не справляется с пколичеством звонков. Фото: Архив «КП» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Бердска три часа не могла дозвониться до детской городской больницы, чтобы вызвать врача для своего больного 11-месячного ребенка. Информация об этом появилась в СМИ. Эту ситуацию корреспонденту КП-Новосибирск прокомментировали в Бердской ЦГБ.

— Поскольку уровень заболеваемости ОРВИ среди детей в осенний период повысился, телефонная линия колл-центра работает с большой нагрузкой. В связи с болезнью сотрудников 13 сентября из 5 операторов колл-центра детской поликлиники работали только 2 оператора, — пояснили в больнице.

Как уточнили в ЦГБ, сейчас в колл-центре детской поликлиники работают 3 оператора.

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