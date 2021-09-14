В Бердске автомобиль такси столкнулся с иномаркой

В ДТП никто не пострадал. Фото: стоп-кадр с видео «АСТ-54»

В Бердске на пересечении федеральной трассы и улицы Спортивной водитель такси KIA RIO столкнулся с другой иномаркой Mazda Demio. Авария произошла у общежития «Пентагон» в ночь на вторник, 14 сентября. Кадры с места ДТП опубликовали очевидцы аварии, в группе «АСТ-54».

— ДТП оформлено с материальным ущербом, пострадавших нет, — рассказали КП-Новосибирск в отделе пропаганды ГИБДД по НСО.

Причины и обстоятельства произошедшего ДТП будут устанавливаться.

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