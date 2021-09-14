Погода в Новосибирске на 15 сентября 2021 года: возвращается тепло

В Новосибирске ненадолго потеплеет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 15 сентября 2021 года: холода ненадолго сменятся теплом, но не прекратят лить дожди. Об этом говорят синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— Днем в Новосибирске потеплеет +17…+19 градусов, ночью будет +3...+5. Местами будет небольшой дождь, днем — с грозой. Подует юго-западный ветер со скоростью до 14 метров в секунду. По области воздух прогреется до +24 градусов, ночью +3…+8, возможны заморозки до -2 градусов. В отдельных районах будут дожди с грозами, - сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Яндекс Погода» обещает дождь в первой половине дня, к вечеру небо прояснится. Утром будет +8…+12 градусов, а к вечеру — около +20.

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