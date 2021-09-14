В Новосибирской области объявили аукцион на ремонт четырех участков дорог. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ТУАД объявило аукцион на ремонтные работы в Новосибирском районе. Речь идет о четырех участках протяженностью два километра. Сумма, которую готовы выделить на эти цели, составляет 67 212 450 рублей. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок.

Из опубликованной документации следует, нужно отремонтировать участки дорог Инская — Барышево — 39-й километр трассы «К-19Р», Новосибирск — аэропорт Толмачево, Новосибирск — Красный Яр и от села Криводановка до Северного обхода. Известно, на каждой дороге восстановят участок протяженность 0,5 километров.

Победителю аукциона необходимо будет подготовить дороги к ремонту. Так, ему потребуется установить специальные ограждения, дорожные знаки и сигнальные столбики. Также подрядчику нужно будет нанести на участках разметку из термопластика. В документах также говорится, что на участке трассы Новосибирск — Толмачево произведут укрепление водопропускной трубы и дождеприемного колодца.

Провести аукцион и определить победителя планируют 20 сентября. Победителю нужно будет завершить ремонт автодорог до ноября 2021 года.

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