В Новосибирске палец трехлетней девочки застрял в игрушке: на помощь пришли спасатели

В Новосибирске трехлетняя девочка надела на безымянный пальчик игрушку. Фото: "МАСС".

В Новосибирске трехлетняя девочка надела на безымянный пальчик игрушку. Родители снять ее с руки малышки не смогли — взрослым пришлось вызывать спасателей. Об инциденте, случившемся в понедельник, 13 сентября, рассказали в МАСС.

— На улицу Троллейную в Ленинский район города выехал экипаж спасателей. Прибыв на место, спасатели осмотрели руку ребенка. Выяснилось, что на безымянный палец левой руки, девочка надела пластмассовую игрушку в форме человечка. Спасатели перекусили нижнюю часть игрушки при помощи слесарного инструмента, — уточнили в службе спасения.

Пальчик малышки не пострадал. Ребенка передали родителям. Они поблагодарили спасателей за помощь.

В МАСС напомнили, если вы стали очевидцем ЧП, или сами попали в беду, нужно звонить по номерам: 112, 231-06-49.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.