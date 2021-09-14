Сибиряка, не платившего алименты своему ребенку, отправили на обязательные работы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель села Кыштовка под Новосибирском халатно относился к родительским обязанностям. Он не хотел платить алименты на ребенка, о чем откровенно заявлял бывшей жене. Горе-отца искали судебные приставы. Об этом рассказали в региональной пресс-службе УФССП во вторник, 14 сентября.

— Было известно, должник лишь изредка появлялся в родном селе. В один из его визитов, в конце августа, 2021, приставу все же удалось встретиться с недобросовестным отцом. На должника составили протокол и арестовали дорогостоящий телефон сибиряка. После этого протокол рассмотрел суд — должнику назначили наказание в виде 75 часов обязательных работ, — уточнили в ведомстве.

Если и это не подействует на должника, к нему применят очередные меры принудительного взыскания. Так, за неуплату алиментов горе-отцу грозит и уголовная ответственность.

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