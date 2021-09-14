В Новосибирск привезли древний меч, который сдали на металлолом в Красноярском крае

Меч передал ученым некий сибиряк. Фото: Вестник НГУ, С. Г. Скобелева

В Новосибирск из Красноярского края доставили древний меч, которому более двух тысяч лет. Известно, там древний артефакт хотели сдать в пункт приема металлолома. Новосибирские археологи Олег Митько и Сергей Скобелев из НГУ исследовали оружие. Они предположили, что это — тагарский железный меч, века Минусинской котловины. Об этом они сообщили в своем исследовании, которое опубликовал «Вестник НГУ».

— По морфологическим характеристикам меч является увеличенной технологической модификацией традиционного тагарского кинжала. Длина меча составляет 59,5 см; ширина линзовидного в сечении клинка около 7 см. Рукоять с волютовидными навершием отделена от клинка узким бабочковидным перекрестием, — рассказали ученные в «Вестнике НГУ».

По их мнению, позднее появление технологии обработки железа в Минусинской котловине свидетельствует о том, что меч является предметом импорта. Также есть вероятность, что оружие изготовили к концу периода III — II века до нашей эры. К слову, тогда и началось массовое изготовление оружия и орудий труда из низкоуглеродистой стали.

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