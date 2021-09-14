В лесу под Новосибирском грибники поймали бурундука, готовящего запасы на зиму. Фото: предоставлено Анной Чепурновой.

В Искитимском районе грибники заметили бурундука. Они поймали малыша, чтобы погладить его и сфотографироваться с забавным зверьком. О встрече с лесным обитателем они рассказали КП-Новосибирск.

— Собирали грибы в воскресенье, 12 сентября, в районе села Елбаши. Бурундука заметил муж и поймал его. У него в щечках были запасы. Мы его погладили немного, а он часть своих запасов выплюнул. На половине пустых щечек отпустили его, чтобы и запасы у малыша остались, и чтобы нас не покусал! Рады, что удалось полюбоваться забавным зверьком, — рассказала КП-Новосибирск сибирячка Анна.

Для сибиряков это не первая встреча с лесными жителями. В прошлом году в этих краях они кормили голодных лисят, оставшихся без мамы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.