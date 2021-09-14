Под Новосибирском сотрудники МЧС спасли двух рыбаков от бедствий

На спасение каждого рыбака ушло около часа времени. Фото: ГУ МЧС России по НСО

В Бердске сотрудники МЧС помогли сибирякам, терпящим бедствие в водоемах. Спасатели получили сигналы о происшествиях в воскресенье, 12 сентября.

— В двух случаях спасатели справились со своей работой примерно за час, медицинская помощь никому не потребовалась, — сообщает пресс-служба МЧС РФ по Новосибирской области.

Известно, первое сообщение поисково-спасательный отряд МЧС получил от очевидцев. Они рассказали, что на акватории Новосибирского водохранилища на острове Умовский у рыбака унесло надувную лодку от берега. В этот же день вечером спасатели помогли рыбаку на акватории реки Бердь. Он застрял на воде из-за сломанного двигателя катера.

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