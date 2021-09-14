Сибиряков возмутил кроссовер, ехавший по пешеходной дорожке. Фото: стоп-кадр.

Жителей Краснообска возмутил водитель кроссовера, катавшийся по тротуару. Они сняли нарушителя на видео и опубликовали его в соцсети в понедельник, 13 сентября.

— В Краснообске у водителя кроссовера Toyota RAV4 что-то пошло не так. Он решил продолжить свой путь не по дорогам общего пользования, а по аллее, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

По словам автора видео, за рулем авто находилась женщина.

Комментаторов ситуация возмутила. Они уверены, такая езда чревата опасными последствиями — машина может сбить пешехода.

Однако некоторые отнеслись к водителю-нарушителю с юмором:

— Она просто в детстве каталась тут на машинках, а теперь по старой памяти заехала, машинку забыла только поменять, — пошутили сибиряки.

Тем временем, юристы напоминают, по тротуару могут двигаться автомобили коммунально-дорожных служб и машины, которые доставляют грузы до объектов, расположенных на тротуарах. И то лишь в случае, если иной подъезд к ним невозможен.

— Все остальные могут заезжать на тротуар только для парковки, но только в тех местах, где есть соответствующий знак. В остальных случаях езда и парковка на тротуаре наказывается штрафом в 1500 рублей, — рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

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