Сибиряков возмутил кроссовер, ехавший по пешеходной дорожке. Фото: стоп-кадр.
Жителей Краснообска возмутил водитель кроссовера, катавшийся по тротуару. Они сняли нарушителя на видео и опубликовали его в соцсети в понедельник, 13 сентября.
— В Краснообске у водителя кроссовера Toyota RAV4 что-то пошло не так. Он решил продолжить свой путь не по дорогам общего пользования, а по аллее, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».
По словам автора видео, за рулем авто находилась женщина.
Комментаторов ситуация возмутила. Они уверены, такая езда чревата опасными последствиями — машина может сбить пешехода.
Однако некоторые отнеслись к водителю-нарушителю с юмором:
— Она просто в детстве каталась тут на машинках, а теперь по старой памяти заехала, машинку забыла только поменять, — пошутили сибиряки.
Тем временем, юристы напоминают, по тротуару могут двигаться автомобили коммунально-дорожных служб и машины, которые доставляют грузы до объектов, расположенных на тротуарах. И то лишь в случае, если иной подъезд к ним невозможен.
— Все остальные могут заезжать на тротуар только для парковки, но только в тех местах, где есть соответствующий знак. В остальных случаях езда и парковка на тротуаре наказывается штрафом в 1500 рублей, — рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.
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