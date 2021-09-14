В Новосибирске водитель каршеринга врезался в магазин

Автомобиль врезался в крыльцо со всей силы. Фото: «АСТ-54»
В Новосибирске на улице Бронная каршеринговый автомобиль не уступил дорогу такси и врезался в крыльцо магазина. Таким способом водитель арендованной машины пытался избежать столкновения. Кадрами с места ДТП поделились очевидцы в группе «АСТ-54».
— Поддав газу, седан каршеринга въехал в крыльцо магазина, — пишет свидетель аварии.
Информации о пострадавших нет. В ГИБДД инцидент пока не прокомментировали.
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