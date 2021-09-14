Пробки в Новосибирске на утро 14 сентября 2021 года: затор на улице Троллейной

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 14 сентября 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 14 сентября 2021 года: затор образовался на улице Троллейной. Также сложно проехать по улицам Титова и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Плахотного, Котовского, Станиславского и Римского-Корсакова. Движение затруднено по улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Пробки сковали улицы Станционную, Связистов, а также проезд Энергетиков. Кроме того, сложно проехать по улице Блюхера.

На правом берегу города сложно проехать по Большевистской в сторону Речного вокзала. В пробках стоят водители на улицах Кирова, Добролюбова, Никитина и Ленина. Кроме того, сложно проехать по улице Восход и по Октябрьской магистрали.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 14 сентября, составил 6 баллов.

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