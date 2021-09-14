В Новосибирске полицейские поймали подростка, угнавшего «Тойоту» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске 16-летний парень угнал машину жителя Кировского района. Сибиряк совершил преступление на улице Дмитрия Шмонина в субботу, 11 сентября. По данным полиции, ущерб составил 200 тысяч рублей.

— Правоохранители установили, угонщик проник в салон, взломав дверную ручку. Саму машину он завел отверткой и поехал. Его вычислили сотрудники ДПС и начали преследовать. Уйти от погони ему не удалось — малолетнего злоумышленника поймали. Известно, ранее 16-летний новосибирец судим не был, — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по части 1 статья 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Сейчас парень находится под подпиской о невыезде.

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