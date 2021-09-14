ХК «Сибирь» проиграл команде из Череповца в первом домашнем матче. Фото: ХК "Сибирь".

ХК «Сибирь» уступил команде «Северстали». Первый домашний матч прошел в понедельник, 13 сентября. Игра завершилась со счетом 2:4 в пользу гостей из Череповца. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Сибирь».

Известно, счет отрыли игроки из «Северстали». В первом матче им удалось отправить в ворота сибиряков две шайбы. Затем игрок ХК «Сибирь», нападающий Сергей Дубакин, забил соперникам первый гол.

Счет сравнялся во втором периоде, до 2:2. Однако в третьем команда из Череповца вырвалась вперед и закрепила результат окончательным счетом 2:4.

В ХК отметили, ворота защищал Харри Сятери.

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