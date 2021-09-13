В Новосибирском военном городке может появиться музей современного искусства

В Новосибирском Военном городке №17 может появиться музей современного искусства. Фото: Сергей Завражных\ ЧС-ИНФО

В Новосибирском Военном городке №17 может появиться музей современного искусства. Об этом заявила вице-мэр города Анна Терешкова. Это будет возможно, когда территория и расположенные на ней здания перейдут из ведения Минобороны в собственность региона.

При этом некоторых новосибирцев такой расклад совсем не устраивает, ведь ранее власти обещали, что там будет создан военно-исторический парк патриотической направленности.

Людей смущает то, что музей современного искусства может не вписаться в саму концепцию Военного городка, которую сибиряки хотят сохранить. В частности, как пояснил изданию ЧС-ИНФО общественник Иван Квасницкий, ранее, к примеру, в том же Сибирском центре современного искусства, проходили выставки, вызывавшие большой общественный резонанс.

Однако никакого однозначного решения насчет того, что же будет там открыто, нет. Концепция развития Военного городка еще не утверждена, положенного общественного обсуждения ее не проводилось. А процесс передачи территории в ведение области только запущен.

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