«Ушел из дома и пропал»: в Новосибирске ищут парня во всем черном

В Новосибирске ищут 21-летнего Юрия Шабалина. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 21-летнего Юрия Шабалина. Парень ушел из дома вечером 7 сентября. Куда он мог направиться — неизвестно. Ранее молодой человек никогда не пропадал, поэтому, когда он не вернулся под утро, родные забеспокоились и обратились в полицию и к волонтерам.

— Приметы: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза, — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения парень был одет в черную толстовку с белой надписью на спине, темные брюки и черные кожаные кроссовки. С собой у него был черный тканевый рюкзак.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Юрий или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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