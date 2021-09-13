«Попросил позвонить»: в Новосибирске мужчина украл телефон у подростка

В Новосибирске следователи ищут мужчину, укравшего телефон у подростка. Фото: СУ СКР по НСО

В Новосибирске следователи ищут мужчину, укравшего телефон у подростка. Против него возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».

— Днем, 7 августа, мужчина сначала попросил телефон позвонить у 13-летнего мальчика около дома №31а на улице Доватора в Новосибирске, а потом два раза ударил его ногами и сбежал, — сообщили в областном Следственном комитете.

Сейчас грабителя разыскивают правоохранители: мужчина попал на запись камеры видеонаблюдения. Всех, кто может его опознать, просят сообщить об этом по телефону: 8 (383) 208-24-14.

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